Хоркина о победе Мельниковой на турнире в Париже: «Надеюсь, она открыла дорогу на международные старты для всей сборной России»

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поделилась с «СЭ» мнением о победе российской гимнастки Ангелины Мельниковой в упражнениях на бревне на FIG World Challenge Cup в Париже.

«Видела записи, мне показывали товарищи. Поздравляю Ангелину, она — большая молодец. Считаю, что это успешное возвращение. Она выступила достойно. Надеюсь, что Ангелина этой победой открыла дорогу на международные старты для всей сборной России», — сказала Хоркина «СЭ».

Мельникова впервые выступает на турнире FIG после почти четырехлетнего перерыва.