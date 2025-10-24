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24 октября 2025, 15:17

Хоркина — о золотых медалях Мельниковой: «Все отвезти домой, все на родину!»

Артем Бухаев
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина в разговоре с «СЭ» отреагировала на две золотые медали Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте.

Российская гимнастка стала чемпионкой мира в опорном прыжке и в многоборье, а также взяла серебро в упражнениях на брусьях.

«Чем больше, тем лучше. Все отвезти домой, все на родину! У меня были такие чемпионаты мира, где я практически все забирала. Теперь и Ангелина молодец, хорошая преемственность поколений! У Ангелины опыт, любовь к гимнастике, подготовка, работа тренеров... Все было сделано ради цели, она готовилась, набирала форму. Все закономерно. Ангелина — молодец!» — сказала Хоркина «СЭ».

Мельникова теперь является трехкратной чемпионкой мира.

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Ангелина Мельникова
Светлана Хоркина
Спортивная гимнастика
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