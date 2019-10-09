Светлана Хоркина: «Должно произойти чудо, чтобы Мустафина поехала на Игры-2020»
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в интервью «Известиям» затруднилась назвать лидера нынешней сборной России. также она не верит, что Алия Мустафина сможет отобраться на Игры-2020.
— Кого сейчас можно назвать лидером женской сборной?
— Мне трудно ответить на этот вопрос.
— Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина еще способна показать себя?
— У неё не было никаких стартов в этом году, а Олимпийские игры уже на носу. Думаю, должно произойти какое-то чудо, чтобы она поехала в Токио.
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