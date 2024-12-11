Старший тренер мужской сборной Германии выступил за возвращение российских гимнастов

Старший тренер мужской сборной Германии по спортивной гимнастике Валерий Беленький поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Я считаю, что это неправильно, когда российские гимнасты вынуждены пропускать международные старты. Спорт должен быть отделен от политики, и очень жалко, что Россию не допустили на Олимпийские игры. Я очень надеюсь, что в дальнейшем ситуация изменится, и российские спортсмены вернутся. Считаю, что это нечестно», — приводит слова Беленького ТАСС.

Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским гимнастам принимать участие в турнирах под эгидой организации с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран. Однако российские спортсмены отказались выступать в нейтральном статусе, поэтому лишились возможности отобраться на Олимпиаду в Париже.