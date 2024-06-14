США ввели санкции против олимпийского чемпиона по гимнастике Нагорного

США добавили в санкционные списки российского гимнаста Никиту Нагорного, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский минфин.

«Нагорный, Никита Владимирович, Россия, дата рождения 2 февраля 1997 года, место рождения Ростов-на-Дону», — говорится в обновленном списке минфина.

Нагорный родился в Ростове-на-Дону, на взрослых соревнованиях он начал выступать в 2015 году. 27-летний россиянин является олимпийским чемпионом (2020), трехкратным чемпионом мира (2019), а также восьмикратным чемпионом Европы (2015, 2016, 2018, 2019, 2021).

В декабре 2020 года спортсмен был назначен начальником Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». С весны 2023-го знаменитый гимнаст возглавляет Всероссийскую федерацию фиджитал-спорта.

В сентябре 2023 года Нагорный также был включен в санкционный список Канады.