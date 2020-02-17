Симона Байлз в третий раз названа спортсменкой года Laureus

Американская гимнастка Симона Байлз названа спортсменкой года Laureus. В 2019 году она завоевала пять золотых медалей на чемпионате мира в Штутгарте.

Байлз в третий раз получает премию Laureus, ранее она побеждала в 2017 и 2019 году. Чаще нее награду выигрывала только теннисистка Серена Уильямс (4 раза).

Помимо Байлз, на награду претендовали Эллисон Феликс (США, легкая атлетика), Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс (Ямайка, легкая атлетика), Наоми Осака (Япония, теннис), Меган Рапино (США, футбол), Микаэла Шиффрин (США, горнолыжный спорт).

Ранее звание спортсмена года разделили гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и футболист Лионель Месси.