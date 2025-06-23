Спортивная гимнастика
23 июня, 09:10

Симона Байлз удалила аккаунт в соцсетях из-за скандала с трансгендерами

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Симона Байлз.
Фото Global Look Press

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз радикальным образом решила завершить перепалку с бывшей американской пловчихой Райли Гейнс из-за допуска трансгендеров в женский спорт. Байлз, давняя сторонница Демократической партии США, публично встала на защиту инклюзивных ценностей и допустила оскорбительные комментарии в адрес активистки феминистского движения Гейнс. После этого на Симону в соцсетях обрушился шквал гневных комментариев, а ее имя начали постоянно склонять в СМИ в не самом лестном ключе.

Отчаявшись успокоить скандал, который она сама же и спровоцировала, Байлз деактивировала свой аккаунт на платформе X, бывшем Twitter, где у спортсменки было 2 миллиона подписчиков. Страницы 28-летней спортсменки на Threads (2,1 миллиона подписчиков) и Instagram (12,4 миллиона подписчиков) по-прежнему активны. Напомним, что Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

«Байлз имеет невероятно непопулярную и морально несостоятельную позицию — ее за это справедливо высмеивают, — прокомментировала демарш гимнастки Гейнс. — Неумолимая ответная реакция привела к том, что сначала Симона униженно принесла публичные извинения, а затем удалила аккаунт, чтобы сделать вид, что ничего не произошло».

Симона Байлз
Олимпийский чемпион по гимнастике Нагорный допустил, что может возобновить карьеру

Филиппова выдвинули в исполком Европейского гимнастического союза

