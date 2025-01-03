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Сегодня, 11:15

Симона Байлз стала спортсменом года по версии журнала Sports Illustrated

Сергей Ярошенко
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Симона Байлз.
Фото Global Look Press

Американская гимнастка Симона Байлз была признана лучшим спортсменом 2024 года по версии журнала Sports Illustrated.

«Она изменила лицо гимнастики, вызвала радикальные перемены во всех видах спорта и в этом году увенчала все это ошеломляющим личным возвращением», — пишет Sports Illustrated.

На Олимпийских играх в Париже Байлз завоевала три золотые медали. Всего на счету 27-летней американки 11 олимпийских медалей и 30 медалей чемпионатов мира. Она является самой титулованной гимнасткой в истории.

Источник: Sports Illustrated
Симона Байлз
Спортивная гимнастика
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