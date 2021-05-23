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Симона Байлз первой в мире приземлила суперсложный прыжок

08:06
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Четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз выиграла свои первые соревнования с октября 2019 года. На U.S. Classic в Индианаполисе 24-летняя гимнастка продлила победную серию в многоборье, которая продолжается уже восемь лет.

Изюминкой выступления Байлз стал опорный прыжок — Симона стала первой женщиной, приземлившей двойной пируэт Юрченко согнувшись. Международная федерация гимнастики (FIG) предварительно оценила этот прыжок в 6,6 балла, но Байлз считает, что оценка должна быть на две десятых выше.

Симона не выступала с чемпионата мира в Штутгарте, где она выиграла пять золотых медалей. Нынешнее возвращение связано с желанием Байлз выступить на Олимпиаде в Токио.

(Олег Шамонаев)

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