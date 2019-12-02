Симона Байлз исполнила великолепный прыжок в воду

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз в своем Instagram выложила видео с отдыха. На нем она прыгает с вышки в воду. В комментариях к видео многие говорили о том, что ей можно выступать в соревнованиях по прыжкам в воду.

Пост посмотрели полтора миллиона человек. Комментарии оставили многие известные спортсмены. Например, известная горнолыжница Линдси Вонн написала: «Вот черт!».