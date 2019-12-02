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Симона Байлз исполнила великолепный прыжок в воду

16:39

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз в своем Instagram выложила видео с отдыха. На нем она прыгает с вышки в воду. В комментариях к видео многие говорили о том, что ей можно выступать в соревнованиях по прыжкам в воду.

Пост посмотрели полтора миллиона человек. Комментарии оставили многие известные спортсмены. Например, известная горнолыжница Линдси Вонн написала: «Вот черт!».

never be too (sea)rious ?

Публикация от Simone Biles (@simonebiles)

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