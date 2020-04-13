Сергей Найдин: «Очень боюсь уже в больнице что-нибудь подцепить»

Российский гимнаст Сергей Найдин рассказал о своем состоянии. Ранее сообщалось, что у него обнаружен коронавирус, но повторный тест дал отрицательный результат.

— Жду результата третьего теста. 30 марта я сдал первый — он оказался положительным, — приводит слова Найдина RT. — Второй сдал седьмого числа, и он уже был отрицательным. Не знаю, как врачи могут это объяснить, но результатов ждать долго. Как могло получиться, что они разные? Не знаю, мне ничего не объяснили. Возможно, в понедельник уже выпишут.

Из Новогорска меня сразу отвезли в больницу. Измерили температуру. Сначала давали какие-то таблетки дня три-четыре, но, когда поняли, что симптомов нет, отменили. Впрочем, я их и не пил, поскольку не видел смысла. Дальше просто сидел и ждал результатов анализов. Врачи говорят, что со мной все в порядке.

— Старший тренер сборной Валентина Родионенко сказала, что вас регулярно переводят из палаты в палату.

— Это действительно так. Та, в которой нахожусь сейчас, уже четвёртая по счёту. Это связано с тем, что поступает очень много народа. Некоторых привозят в тяжёлом состоянии. Поскольку лежу в боксе, ни с кем не пересекаюсь, но врачи утверждают, что больница переполнена. Очень боюсь уже здесь что-нибудь подхватить. Лучше бы отпустили домой. К сожалению, анализ делается очень долго, приходится ждать и терпеть. Выпишусь и поеду домой, на Алтай. Проблем с ограничением передвижения быть вроде бы не должно.

2 апреля Министерство спорта РФ сообщило, что анализы одного спортсмена и одного тренера с базы «Новогорск» дали предварительный положительный результат на коронавирус. Призер юношеских Олимпийских игр Найдин был госпитализирован, а главный тренер сборной России Андрей Родионенко переведен в режим домашней самоизоляции.