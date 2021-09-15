Серена Уильямс написала хвалебную статью спрос Симону Байлз в журнале Time

Журнал Time представил топ-100 самых влиятельных людей мира. В категории «Титаны» первой стала американская спортивная гимнастка Симона Байлз. Текст о ней написала другая прославленная американская спортсменка — теннисистка Серена Уильямс.

«Есть что-то поэтическое в грации Симоны Байлз. К 24 годами она стала самой титулованной гимнасткой в истории США. Но даже когда она не выступает на соревнованиях, Сиомна является примером скромности и уверенности. 32 олимпийские награды и медали чемпионатов мира. Ее спортивные достижения уникальны», — написала Серена.