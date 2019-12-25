Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года Куксенков объявил о завершении карьеры и переходе на тренерскую работу

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года гимнаст Николай Куксенков объявил о завершении карьеры и переходе на официальную тренерскую работу. 30-летний спортсмен отметил, что с января 2020 года больше не состоит в списках сборной команды.

— Привет, дорогие друзья! Пришло время завершить свою гимнастическую деятельность в качестве спортсмена. С января 2020 года я больше не состою в списках сборной команды, так как перехожу на официальную тренерскую работу. Для меня это новый этап, так что первое время придется не просто, но об этом чуть позже... Конечно же хочется всех поблагодарить и подвести кое-какие итоги. Я отдал гимнастике 25 лет своей жизни, прошел через 2 олимпиады, 8 чемпионатов мира и 8 чемпионатов Европы (не считая 2-х молодежных) Так же были — 3 всемирные универсиады, европейские игры, этапы кубка мира, национальные чемпионаты и кубки, международные турниры и тд... Жизнь в спорте сложилась достаточно долгая и интересная. Мне довелось пройти через падения и взлеты, неудачи и победы, через деревянные медали, недоразумение с мельдонием, травмы, гипсы, операции, короче было наверное все! Но главное это то, что все эти годы у меня была цель и стремление достигнуть новые высоты. А значит что все эти испытания были не зря. Я занимался своим любимым делом и я безумно рад что прошёл весь этот путь в гимнастике. Конечно получилось не всё, но и многого удалось добиться! Спасибо большое коллегам по сборной, тренерам, специалистам, персоналу, болельщикам и всем, кто помогал мне на разных этапах жизни. Всех помню, никого не забыл. Ваш Колян, — написал спортсмен в своем Instagram.