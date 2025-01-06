Серебряная медалистка Олимпиады в Токио гимнастка Ильянкова завершила спортивную карьеру
Обладательница серебряной медали Олимпиады в Токио в упражнениях на брусьях Анастасия Ильянкова приняла решение завершить спортивную карьеру.
«Я приняла решение завершить спортивную карьеру. К сожалению, из-за определенных проблем со здоровьем я не могу полноценно тренироваться. Также для меня стала большим ударом гибель моего отца на СВО», — цитирует Ильянкову ТАСС.
Отец гимнастки Андрей Николаевич Ильянков погиб в зоне СВО в начале декабря 2023 года.
23-летняя Ильянкова в августе 2023 года пропустила Кубок России в связи с переломом голеностопа. На счету спортсменки серебро Олимпиады-2020, а также золото чемпионата Европы 2019 года в упражнениях на брусьях.
Источник: ТАСС
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