Сборная России по спортивной гимнастике прибыла в Японию на чемпионат мира
13 октября, 12:46
Мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике прилетели в Японию для участия в чемпионате мира, сообщила в Instagram российская гимнастка Ангелина Мельникова.
В состав сборной России включены Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов, Григорий Клементьев, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева.
Соревнования пройдут с 18 по 24 октября в Китакюсю.
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/stories/gelyamelnikova/2683186186450717432/
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