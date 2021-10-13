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Сборная России по спортивной гимнастике прибыла в Японию на чемпионат мира

13 октября, 12:46
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Мужская и женская сборные России по спортивной гимнастике прилетели в Японию для участия в чемпионате мира, сообщила в Instagram российская гимнастка Ангелина Мельникова.

В состав сборной России включены Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов, Григорий Клементьев, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева.

Соревнования пройдут с 18 по 24 октября в Китакюсю.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/stories/gelyamelnikova/2683186186450717432/

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