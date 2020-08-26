Сборная России планируют выступить в матчевой встрече в Японии в ноябре

Сборная России по спортивной гимнастике планирует принять участие в матчевой встрече против команд Японии и Китая, проведение которой запланировано в ноябре в японской Хиросиме. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

«Сегодня в Министерстве спорта РФ состоялась встреча главы ведомства Олега Матыцина с президентом Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ и президентом нашей федерации Василием Титовым, в которой также приняли участие тренеры и ведущие спортсмены, — приводит ТАСС слова старшего тренера сборной России Валентины Родионенко. — Ватанабэ предложил нам принять участие в матчевой встрече с командами Японии и Китая, которая запланирована на ноябрь в японской Хиросиме».

«Япония очень хочет доказать, что может провести соревнования в условиях коронавируса. Организаторы соревнований хотят пригласить всех наших сильнейших гимнастов, включая Артура Далалояна, Никиту Нагорного и Ангелину Мельникову. Но проведение турнира будет зависеть от эпидемиологической ситуации, в которой мир будет находиться осенью», — добавила Родионенко.

«Мы сообщили Ватанабэ, что принимаем приглашение при соблюдении организаторами ряда условий. Одно из них — предоставление нашей команде возможности добраться до Японии чартерным авиарейсом. Мы заботимся о здоровье своих спортсменов и понимаем, что наибольший риск заражения коронавирусом возникает в аэропортах и при перелетах регулярными авиарейсами. В скором времени мы получим регламент, в котором будут тщательным образом расписаны все детали», — заключила собеседница агентства.

В 2020 году в Японии должны были пройти летние Олимпийские игры, однако соревнования были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.