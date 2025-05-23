Богданов — о переезде в Швецию: «Российские тренеры котируются очень высоко»

Российский тренер по гимнастике Алексей Богданов рассказал «СЭ» о причинах, по которым он решил принять предложение о переезде на работу в Швецию.

— Швеция не лидер в мировой гимнастике, мягко говоря. Чем они тебе интересны?

— Это вызов. Очень хочется попробовать что-то изменить, показать, что можно работать немного иначе. В принципе, у них трудятся достаточно грамотные специалисты. У них была Тоня Паулинссон, которая сейчас уехала в США, выступает там за университет, а на национальном уровне сменила спортивное гражданство со шведского на Тайвань. Она как раз из этого клуба, участница юношеских Олимпийских игр. У нее была очень неплохая программа, но она постоянно падала. Так что у шведов неплохой технический уровень, мне интересно понять, почему в итоге это все не развивается в хорошие результаты, и попробовать изменить ситуацию. Ну и не буду скрывать — возможность работать как тренер на крупнейших международных стартах тоже привлекает, как и возможность влиться в европейскую и мировую гимнастику, которой сейчас, к сожалению, в России у нас нет.

— Чем ты им интересен?

— Российская женская спортивная гимнастика, при всех ее трудностях сейчас, находится в мировом топе, который можно обозначить списком: США, Китай, Россия, Бразилия, Великобритания, Италия и Япония. Все остальные страны уже ниже уровнем, поэтому российские тренеры котируются очень высоко. Особенно в тех странах, где гимнастика развита не очень хорошо, но у которых имеются амбиции.