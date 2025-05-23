Тренер Богданов — о методах работы с гимнастками: «Важнее, чтобы ребенок не получил психологическую, моральную травму или того хуже»

Российский тренер по гимнастике Алексей Богданов, в ближайшее время переезжающий работать в Швецию, рассказал «СЭ» о подходах к работе с гимнастками, которые он исповедует.

— Если говорить о женской гимнастике в России, то сложно игнорировать рассказы об излишней строгости тренеров, отчасти даже страхе, который сопровождает карьеры многих спортсменок. Ты находишься внутри этой «песочницы», за последние годы эта ситуация изменилась, российская женская гимнастика стала более гуманной или пока все по-прежнему?

— Она идет в сторону гуманности, но с определенным сопротивлением. Происходит смена поколений, приходит понимание, что необходимы изменения, что по-старому работать уже нельзя.

— У тебя самого при работе с девушками возникал соблазн надавить, заставить?

— Ни разу. Я изначально, после завершения спортивной карьеры, приходил в женский зал с четким пониманием того, что я так делать не хочу и не буду. Поэтому даже мысли не возникло. Не знаю, поверит кто-то или не поверит, но это правда. Много об этом разговаривали и с тренерами, и с другими людьми. Порой я слышал, что мой подход не сработает. Отвечал, что даже если не получится — работать по принципам «старой школы» я не буду. Не сработает — ничего страшного, а вот то, что ребенок не получит психологическую, моральную травму или того хуже, гораздо важнее в данных обстоятельствах.

Конечно, случались кризисы. Это спорт, к тому же спорт юных девушек. Ситуаций было много, но искать из них корректные, нормальные выходы, решения тоже интересно.