Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался о возможной карьере депутата.

«Я делаю то, что мне хочется, а хочется мне всегда заранее. Я больше стратег, нежели человек, который делает что-то спонтанно.

Было предложение. Я сказал сразу «нет». Потому что нужно заниматься тем, где ты будешь полезен», — сказал Нагорный в программе «50 вопросов» на «Матч Премьер».

На Олимпиаде в Токио летом 2021 года Никита Нагорный завоевал три медали — бронзу в индивидуальном многоборье, бронзу в упражнении на перекладине и золото в командном многоборье.