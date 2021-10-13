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Никита Нагорный — о карьере депутата: «Было предложение, я сказал «нет»

Российский гимнаст Никита Нагорный высказался о возможной карьере депутата
13 октября, 13:01
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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный высказался о возможной карьере депутата.

«Я делаю то, что мне хочется, а хочется мне всегда заранее. Я больше стратег, нежели человек, который делает что-то спонтанно.

Было предложение. Я сказал сразу «нет». Потому что нужно заниматься тем, где ты будешь полезен», — сказал Нагорный в программе «50 вопросов» на «Матч Премьер».

На Олимпиаде в Токио летом 2021 года Никита Нагорный завоевал три медали — бронзу в индивидуальном многоборье, бронзу в упражнении на перекладине и золото в командном многоборье.

Дополнительная информация:

https://premier.one/

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Виктория Кравченко все материалы автора
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