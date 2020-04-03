Российский гимнаст Найдин пройдет повторные тестирования на коронавирус 8 и 10 апреля

Четырехкратный призер юношеских Олимпийских игр 2018 года в спортивной гимнастике Сергей Найдин был госпитализирован в больницу подмосковного Солнечногорска с подозрением на коронавирус. Он пройдет повторные тестирования 8 и 10 апреля, сообщает ТАСС.

Найдин был госпитализирован из «Новогорска» 1 апреля, в этот же день вся команда вынуждена была покинуть эту базу. Главный тренер сборной России Андрей Родионенко также попал под пристальное внимание врачей, однако его повторный тест на коронавирус оказался отрицательным.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.