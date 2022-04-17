Российский гимнаст, олимпийский чемпион в командных соревнованиях Игр Токио-2020 Давид Белявский прокомментировал свое выступление на ЧР в Казани. Белявский стал победителем на своем коронном снаряде — брусьях.

«Наверное, это был для меня вопрос чести — попасть хотя бы в один финал. Другого я бы себе не простил, в первый же день взял и уехал. Другое дело, что я не мог оставить себя без финала, сюда в Казань поддержать меня приехала жена, моя дочь. Они специально прилетели меня поддержать и как оставить их без такого зрелища?

Преимущество Поляшова по технике? Я понимал, что могу Владислава обыгрывать, базовая оценка у нас практически равная, разница в одну десятую. Понятное дело, форма у меня сейчас похуже чем у него, но это в итоге не сказалось и все что мог я сегодня сделал», — сказал Белявский.

Отметим, что Белявский становился на брусьях бронзовым призером Олимпиады 2016.