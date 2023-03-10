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Сегодня, 17:55

Маринов: «Рано говорить, что Нагорный передал мне корону спортивной гимнастики. До этого еще далеко»

Российский гимнаст Маринов поделился мнением о своих дальнейших перспективах
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российский гимнаст Даниэл Маринов после победы в мужском многоборье на чемпионате России в Казани поделился мнением о своих дальнейших перспективах.

«Нагорный передал мне корону российской спортивной гимнастики? Да вы чего, рано об этом говорить! До этого еще очень далеко. Никита — настоящий профессионал, знает все тонкости гимнастики. А я еще через это не прошел. Еще ни разу не выступал даже на международной арене. О какой короне лучшего гимнаста страны можно говорить? Наши олимпионики — уже живые легенды. И я не думаю, что нужно нас сравнивать с ними. Они себя доказали как крутые гимнасты, мы тоже стремимся. Амбиции превзойти их конечно есть. Буду стараться», — сказал Маринов.

Даниэл родился в Болгарии и ранее выступал за эту сборную. Сейчас Маринов живет в Казани.

Никита Нагорный
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