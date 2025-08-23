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23 августа 2025, 15:30

Далалоян заявил, что не подавал заявку на нейтральный статус

Микеле Антонов
Корреспондент

Российский гимнаст Артур Далалоян ответил на вопрос «СЭ» о своем физическом состоянии.

— Сейчас вы восстанавливаетесь. Где вас ждать дальше? Ангелина Мельникова выступит на турнире в Париже.

— Я сейчас восстанавливаюсь после отдыха. Выступали на Кубке России. Посмотрим на тренировочный процесс. Сложно загадывать далеко наперед. Сегодня только начинаю восстанавливаться.

— Можно ли ждать вас где-то на международных турнирах в ближайшей перспективе?

— На международных турнирах вряд ли. На сегодняшний день нас все так же не допускают в полноценном статусе сборной России с флагом и гимном. Это ключевой фактор.

— На нейтральный статус не подавали?

— Нет.

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Артур Далалоян
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