Далалоян заявил, что не подавал заявку на нейтральный статус
Российский гимнаст Артур Далалоян ответил на вопрос «СЭ» о своем физическом состоянии.
— Сейчас вы восстанавливаетесь. Где вас ждать дальше? Ангелина Мельникова выступит на турнире в Париже.
— Я сейчас восстанавливаюсь после отдыха. Выступали на Кубке России. Посмотрим на тренировочный процесс. Сложно загадывать далеко наперед. Сегодня только начинаю восстанавливаться.
— Можно ли ждать вас где-то на международных турнирах в ближайшей перспективе?
— На международных турнирах вряд ли. На сегодняшний день нас все так же не допускают в полноценном статусе сборной России с флагом и гимном. Это ключевой фактор.
— На нейтральный статус не подавали?
— Нет.
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