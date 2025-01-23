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Сегодня, 22:29

Российских гимнастов начали переводить в международный пул тестирования

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта
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Российские гимнасты, чьи заявки были отправлены на получение нейтрального статуса в Международную федерацию гимнастки (FIG), начали получать уведомления о переводе в международный регистрируемый пул тестирования, сообщил «СЭ» источник в сборной России.

Ангелина Мельникова. Российские гимнасты согласились на нейтральный статус. Раньше сопротивлялись и пропустили Олимпиаду

Нахождение в таком пуле является обязательным условием получения нейтрального статуса. Из 3000 франков, которые необходимо заплатить за рассмотрение каждой заявки спортсмена, 1500 уходят на антидопинговые проверки, для проведения которых спортсмен должен быть включен в международный пул.

В случае получения нейтрального статуса первым стартом для российских гимнастов станет этап Кубка мира в Котбусе (Германия) 20-23 февраля.

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