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Сегодня, 11:04

Российских гимнастов лишили возможности выступить на чемпионате Европы в Турции

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сборная России по спортивной гимнастике.
Фото Дмитрий Коротаев / «Известия»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что российскую и белорусскую команды лишили возможности выступить на чемпионате Европы.

Жеребьевка турнира во вторник, 21 марта прошла без сборных России и Белоруссии.

«Мы уже давно поняли, что не сможем выступить на чемпионате Европы, поэтому прошедшая без нас жеребьевка не стала неожиданностью. Будем надеяться, что нам дадут возможность принять участие в июньском первенстве Азии в Сингапуре, которое станет единственным шансом отобраться на очень важный для нас чемпионат мира», — приводит ТАСС слова Родионенко.

Чемпионат Европы пройдет в Анталии (Турция) с 11 по 16 апреля, на турнире выступят представители 39 стран.

В случае, если Международная федерация гимнастики разрешит спортсменам из России участвовать в азиатских турнирах, они смогут попытаться отобраться на чемпионат мира через чемпионат Азии, который будет проходить в Сингапуре с 15 по 18 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/17336955
Сборная России по спортивной гимнастике
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