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6 апреля, 11:02

Российские судьи пропустят этап Кубка мира в Хорватии из-за визовых проблем

Камила Абдурахманова
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Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что три российских арбитра с нейтральным статусом не смогут принять участие в апрельском этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в хорватском Осиеке (10-13 апреля) из-за неполучения въездных виз.

«Наши судьи не поедут на соревнования — визы так и не были получены», — пояснила Родионенко ТАСС.

В состав делегации должны были войти: Руслан Нигмадзянов (судья по мужской гимнастике), Елена Редянова и Вера Киряшова (судьи по женской гимнастике)

Ранее Федерация гимнастики России заявила о массовом отказе отечественных спортсменов и специалистов от участия в турнирах FIG из-за систематических отказов в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Спортивная гимнастика
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