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Российские гимнасты вышли в финал командного турнира чемпионата мира с первого места

23:17
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Мужская сборная России квалифицировалась в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике в командном многоборье с первого места.

Сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного набрала 259,928 балла. Со второго места в финал квалифицировалась команда Китая (258,354), с третьего — команда Японии (258,026).

Финал в командном многоборье состоится 9 октября. Соревнования проходят в немецком Штутгарте.

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