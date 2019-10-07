Российские гимнасты вышли в финал командного турнира чемпионата мира с первого места

Мужская сборная России квалифицировалась в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике в командном многоборье с первого места.

Сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного набрала 259,928 балла. Со второго места в финал квалифицировалась команда Китая (258,354), с третьего — команда Японии (258,026).

Финал в командном многоборье состоится 9 октября. Соревнования проходят в немецком Штутгарте.