Российские гимнасты вышли в финал командного турнира чемпионата мира с первого места
23:17
Мужская сборная России квалифицировалась в финал чемпионата мира по спортивной гимнастике в командном многоборье с первого места.
Сборная России в составе Дениса Аблязина, Давида Белявского, Артура Далалояна и Никиты Нагорного набрала 259,928 балла. Со второго места в финал квалифицировалась команда Китая (258,354), с третьего — команда Японии (258,026).
Финал в командном многоборье состоится 9 октября. Соревнования проходят в немецком Штутгарте.