Российские гимнасты впервые победили в командном многоборье на ЧМ
17:45
Мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла в командном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте. В сумме российские спортсмены набрали 261,726 балла,
Второе место заняли китайцы (260,729), замкнули тройку японцы (258,159).
В составе российской команды выступали Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Иван Стретович. Россияне впервые в истории одержали победу в командном многоборье на чемпионате мира.