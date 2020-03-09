Российские гимнасты могут пропустить этапы Кубка мира в Штутгарте и Бирмингеме из-за коронавируса

Сборная России по спортивной гимнастике не примет участия в этапах Кубка мира в Штутгарте и Бирмингеме в случае, если ситуация с коронавирусом усугубится, сообщает ТАСС.

Этапы Кубка мира в Штутгарте и Бирмингеме, на которых будут разыгрываться олимпийские лицензии в индивидуальном многоборье, пройдут с 21 по 22 марта, а также 28 марта соответственно. На турнире в Германии, в частности, должен выступить трехкратный чемпион мира россиянин Артур Далалоян, в Бирмингеме — обладатель трех золотых медалей мировых первенств и действующий чемпион мира в личном многоборье Никита Нагорный.

Этапы Кубка мира по спортивной гимнастике в Азербайджане, Катаре и Германии пройдут в отсутствии зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее сборная России отказалась от выступления на этапах Кубка мира в США и Японии.