Мельникова и Духно выиграли этап клубного чемпионата Италии

Российские гимнасты Ангелина Мельникова и Арсений Духно стали победителями первого этапа клубного чемпионата Италии по спортивной гимнастике, который прошел в Модене. Спортсмены выступали в качестве легионеров.

Мельникова, представлявшая команду Libertas Vercelli, помогла своему клубу занять первое место в женском зачете с результатом 162,950 балла. В мужских соревнованиях команда Духно Pro Carate одержала победу с итоговой суммой 240,150 балла.

25-летняя Мельникова — олимпийская чемпионка Игр в Токио в командном многоборье, трехкратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы. Арсению Духно 17 лет, он является чемпионом мира среди юниоров в личном многоборье и опорном прыжке.

Второй этап турнира пройдет в Биелле 13-14 марта, третий — в Терни 17-18 апреля. Финал состоится в Бергамо 15-16 мая.

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