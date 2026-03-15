Российские гимнастки победили во всех упражнениях на Кубке мира в Турции
Россиянки выиграли четыре золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Анталье (Турция).
Людмила Рощина стала первой в опорном прыжке и вольных упражнениях, а также завоевала серебро в соревнованиях на разновысоких брусьях. Милана Каюмова победила в упражнениях на разновысоких брусьях и бревне.
У мужчин Тимофей Акиньшин занял второе место в опорном прыжке.
Спортсмены из России выступали на Кубке мира в нейтральном статусе.
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