Российские гимнастки победили во всех упражнениях на Кубке мира в Турции

Россиянки выиграли четыре золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Анталье (Турция).

Людмила Рощина стала первой в опорном прыжке и вольных упражнениях, а также завоевала серебро в соревнованиях на разновысоких брусьях. Милана Каюмова победила в упражнениях на разновысоких брусьях и бревне.

У мужчин Тимофей Акиньшин занял второе место в опорном прыжке.

Спортсмены из России выступали на Кубке мира в нейтральном статусе.

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