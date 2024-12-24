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Российские акробаты не стали подавать заявки на получение нейтрального статуса

Руслан Минаев
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Российские атлеты, выступающие в спортивной акробатике, приняли решение не подавать заявки на получения статуса нейтрального спортсмена.

«Сейчас нейтральный статус нужен только спортсменам, выступающим в личных турнирах, команды России и Белоруссии до сих пор не допускаются до международных стартов», — цитирует ТАСС вице-президента Федерации гимнастики России (ФГР) Ирину Никитину.

Никитина в настоящее время входит в технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) по спортивной акробатике.

Источник: ТАСС
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