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Сегодня, 17:14

Российская гимнастка Симакова намерена сменить спортивное гражданство на немецкое

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Анастасия Симакова хочет принять гражданство Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на Stuttgarter Nachrichten.

По информации издания, Симакова приехала в Германию летом, а три недели назад получила немецкий паспорт.

18-летняя российская спортсменка приняла участие в одном из этапов бундеслиги.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что Симакова уехала в Германию лечить ногу.

Симакова выиграла две золотые медали на первом в истории юниорском чемпионате мира, который проходил в 2019 году в Москве. В ее активе также бронзовая медаль чемпионата России 2020 года в упражнении с лентой.

Источник: https://tass.ru/sport/16262847
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