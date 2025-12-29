Мельникова заняла десятое место в рейтинге спортсменок года по версии L'Equipe

Гимнастка Ангелина Мельникова стала десятой в рейтинге L'Equipe по итогам голосования за звание лучшей спортсменки 2025 года.

25-летняя россиянка набрала 72 балла в голосовании. В 2025 году Мельникова завоевала три медали на чемпионате мира в Джакарте: выиграла золото в личном многоборье и опорном прыжке, а также показала второй результат на брусьях.

Спортсменкой года по версии L'Equipe признана канадская пловчиха Саммер Макинтош (628 баллов). Вторая позиция у американской легкоатлетки Сидни Маклафлин (516), третья — у ее соотечественницы бегуньи Мелиссы Джефферсон (425). Белорусская теннисистка Арина Соболенко (293) стала шестой.

У мужчин в голосовании победил словенский велогонщик Тадей Погачар (821 балл). Второе место занял шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис (799), третье — испанский теннисист Карлос Алькарас (252).