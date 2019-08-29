Россиянка Харенкова будет выступать за Грузию

20-летняя россиянка Мария Харенкова сменила спортивное гражданство и будет выступать за сборную Грузии, информирует пресс-служба Международной федерации гимнастики. Решение было принято на исполкоме организации в Манагуа (Никарагуа).

Харенкова является бронзовым призером чемпионата мира 2014 года в командных соревнованиях, чемпионкой Европы (2014) в упражнении на бревне, серебряным призером в многоборье (2015) и бронзовым призером в команде (2014).

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 4 по 13 октября в немецком Штутгарте.