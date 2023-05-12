Россияне пропустят чемпионаты мира по спортивной гимнастике в 2023 году

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов сообщил, что российские спортсмены не примут участия в чемпионатах мира в 2023 году.

«Чемпионаты мира в этом году мы вынуждены пропустить. Это вообще никак не зависело от сегодняшнего решения перенести рассмотрение вопроса о допуске на июль. Все связано с тем, что у нас не было возможности выступить на чемпионатах Европы, которые были отборочными на мировые первенства. Про возможность отбора на чемпионаты мира через первенства Азии речи не шло», — приводит ТАСС слова Титова.

Ранее стало известно о том, что исполком FIG отложил вопрос по допуску российских и белорусских спортсменов до международных турниров. Сообщалось, что следующее заседание исполкома организации состоится 19-20 июля в Лозанне.