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Рощина рассказала о программе на ЧМ по спортивной гимнастике

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российская гимнастка Людмила Рощина ответила на вопрос о своей программе на чемпионат мира по спортивной гимнастике в Джакарте.

«Программа у меня вполне достойная для такого уровня. Я думаю, все должно пройти гладко, мы работаем. У меня акцент на брусья и вольные упражнения. Бревно и опорный прыжок надо сделать просто гладко, саму работу», — цитирует Рощину ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике Индонезии состоится с 19 по 25 октября. Помимо Рощиной на турнир заявлено 9 россиян: Даниел Маринов, Александр Карцев, Владислав Поляшов, Илья Заика, Алексей Усачев, Мухаммаджон Якубов, Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова и Лейла Васильева.

Источник: ТАСС
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Спортивная гимнастика
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