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Сегодня, 14:07

Родившийся в Болгарии российский гимнаст прокомментировал возможность смены гражданства

Рустам Имамов
Корреспондент
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Российский гимнаст, чемпион страны в отдельных упражнениях Даниэл Маринов ответил на вопрос журналистов о возможности выступления за сборную Болгарии.

«Никто из Болгарии мне не звонил. И даже если бы позвонил, я бы не стал ни на что соглашаться, куда-то приезжать. Даже мыслей таких не было, менять спортивное гражданство. Мне здесь хорошо в России, мои друзья все, мама, семья. Любимый тренер, без которого я не хочу шагать дальше.
Как долго мы будем отстранены? Я, если честно, об этом даже не задумывался. Что мы не будем выступать, об этом я даже не думал. Как жил я раньше без крупных стартов, так и проживу без них. У меня их и так раньше не было. А Олимпиада... Я уверен, нет, я знаю, что она будет для России. Не может не быть», — сказал Маринов.

Маринов родился в Болгарии, но сейчас тренируется в Татарстане.

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