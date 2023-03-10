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Родившийся в Болгарии гимнаст Маринов заявил, что хочет выступать только за сборную России

Алина Савинова
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Родившийся в Софии гимнаст Даниел Маринов заявил, что намерен выступать только в составе сборной России.

«Предложения выступать за Болгарию мне до сих пор не поступало. Может быть, это связано с тем, что я не хочу и не планирую выступать за другие страны в принципе. Мне нравится выступать за Россию, и я хочу это делать дальше. Очень надеюсь, что нас допустят до международных соревнований, каждый день мы ждем этого. Молодым ребятам тоже нужно дать себя проявить. Мне, Сереже Найдину тоже хочется попробовать себя на международной арене, где мы ни разу не были», — приводит ТАСС слова Маринова.

18-летний спортсмен является абсолютным чемпионом России по спортивной гимнастике. В международных турнирах за сборную России как на взрослом, так и на юниорском уровне он не принимал участие.

Источник: https://tass.ru/sport/17238635
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