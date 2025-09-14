Родионенко: «Мельникову прекрасно приняли в Париже. Враждебного отношения не было»

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала «СЭ», как Ангелину Мельникову приняли на турнире FIG World Challenge Cup в Париже.

«Мельникову прекрасно приняли в Париже. Мне прислали фотографию из Франции, где на плакатах было изображение Ангелины. Это очень приятно, это дорогого стоит. Сами спортсмены и тренеры рады, что нас вернули на международную арену. Может быть, у кого-то было антироссийское настроение, но никто в открытую не выступал этим. Ангелину прекрасно приняли с первого дня в Париже. Все-таки, враждебного отношения к нам не было», — сказала Родионенко «СЭ».

Российская гимнастка Ангелина Мельникова выиграла финал на бревне на FIG World Challenge Cup в Париже.