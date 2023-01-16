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Сегодня, 18:32

Родионенко заявила, что к чемпионату Европы всем российским гимнастам продлят лицензии FIG

Виктория Кравченко
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что члены сборной России по спортивной гимнастике, международные лицензии которых истекли или завершат свое действие в начале года, своевременно получат новые документы.

«Спортсмены, не имеющие лицензий Международной федерации гимнастики (FIG), не могут быть допущены до соревнований под эгидой FIG. Наша федерация очень внимательно следит за тем, чтобы лицензии у спортсменов не были просрочены, и оперативно подает в международную федерацию заявки на продление. Уверена, что к чемпионату Европы все будет в порядке», — цитирует Родионенко ТАСС.

На данный момент нет международных лицензий у Дениса Аблязина и Даниэла Маринова. У Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой и Владиславы Уразовой лицензии закончат свое действие в ближайшие два месяца.

Чемпионат Европы стартует 11 апреля в Анталье.

Источник: https://tass.ru/sport/16809405
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