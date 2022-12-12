Родионенко заявила, что Федерация гимнастики США всегда была за допуск россиян к турнирам

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что Федерация гимнастики США (USAG) всегда выступала за участие российских спортсменов во всех международных соревнованиях.

«Федерация гимнастики США изначально была за то, чтобы мы выступали на международных стартах. Там считали и считают, что наш недопуск отбрасывает мировую гимнастику назад. Теперь мы видим, что с гимнастами солидарны и люди из олимпийского комитета США, которые не участвуют в политике.

Всем деятелям из мира спорта все более становится очевидно, что ценность Олимпиад значительно упадет, если на соревнования не приедут сильнейшие атлеты. В нашем участии заинтересованы и те страны, которые являются спортивными конкурентами России. У нас есть чему поучиться, и я говорю не только про спортивную гимнастику», — - сказала Родионенко ТАСС.

12 декабря президент Национального олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс призвала допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, но в нейтральном статусе.