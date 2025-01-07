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Сегодня, 11:33

Родионенко считает, что российских гимнастов после возвращения могут судить предвзято

Камила Абдурахманова
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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что получивших нейтральный статус гимнастов после возвращения на международные старты может ждать необъективное судейство.

«Совсем скоро начнутся этапы Кубка мира. Что касается нашего участия в этих турнирах, то пока тишина, ждем решения Международной федерации гимнастики. Но когда наших спортсменов все-таки допустят, то надо обязательно держать в голове, что в том же плавании судьбу медалей решают секундомеры, а в гимнастике — судьи, которые порой работают весьма необъективно.

Большинство судей — из Европы, и мы заранее готовим себя к тому, что судить наших спортсменов будут очень жестко. Придется непросто, но мы все равно будем бороться», — приводит слова Родионенко ТАСС.

С 20 по 23 февраля в немецком городе Котбусе пройдет первый этап Кубка мира по спортивной гимнастике в 2025 году. Второй этап состоится с 6 по 9 марта в Баку, а третий — с 20 по 23 марта в Анталье, Турция.

Источник: ТАСС
Спортивная гимнастика
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