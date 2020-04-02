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РИА: гимнаст Найдин инфицирован коронавирусом

17:50
Сергей Найдин. Фото Sportgymrus.ru
Сергей Найдин. Фото Sportgymrus.ru
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Гимнаст Сергей Найдин заразился коронавирусом на базе в Новогорске, сообщает источник РИА Новости.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболел главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200402/1569503289.html

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