РИА: гимнаст Найдин инфицирован коронавирусом

Гимнаст Сергей Найдин заразился коронавирусом на базе в Новогорске, сообщает источник РИА Новости.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболел главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.