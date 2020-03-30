Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье Дарья Спиридонова поделилась ярким фото и выразила свое мнение о ситуации вокруг коронавируса.

— Алло, карантин? Можно побыстрее проходить, пожалуйста, — подписала Спиридонова фотографию. — А вообще вот о чем хотела спросить, смотрели фильм «Заражение»? Он вышел в 2011 году, а ситуация очень похожая на то,что происходит сейчас в мире. Как будто режиссер весь сценарий перенес

в реальную жизнь.

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