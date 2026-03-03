Пять российских гимнастов выступят на этапе Кубка мира в Египте

Пять российских гимнастов вошли в заявку на этап Кубка мира в египетском Каире, сообщает ТАСС.

Соревнования пройдут с 3 по 6 апреля. От России на этапе Кубке мира в Египте в нейтральном статусе выступят Даниел Маринов (брусья и перекладина), Арсений Духно (вольные упражнения, опорный прыжок, конь), Мухаммаджон Якубов (брусья, перекладина), а также Мария Агафонова и Елизавета Ус (обе — на всех четырех снарядах).

В 2026 году запланировано шесть этапов Кубка мира. Первый проходил в Коттбусе (Германия) с 19 по 22 февраля, заключительный состоится в Дохе (Катар) с 15 по 18 апреля.

Ранее стало известно, что лидер женской команды Ангелина Мельникова пропустит этапы Кубка мира, поскольку спортсменка намерена сосредоточиться на подготовке к чемпионатам Европы и мира.

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