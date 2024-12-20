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Путин наградил советскую гимнастку Латынину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент РФ Владимир Путин наградил советскую гимнастку Ларису Латынину орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает ТАСС.

89-летняя Латынина является девятикратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике — она выигрывала золотые медали на Олимпиадах в Мельбурне (1956 год), Риме (1960) и Токио (1964).

Вместе с американкой Кэти Ледеки Латынина является рекордсменкой по числу побед на Олимпийских играх среди женщин. Также в активе спортсменки пять серебряных и четыре бронзовые медали.

Кроме того, Латынина является девятикратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
Лариса Латынина
Спортивная гимнастика
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