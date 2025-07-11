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11 июля 2025, 18:14

Белозеров заявил, что ФГР удовлетворена пересмотром условий получения нейтрального статуса для россиян

Алина Савинова

Президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров прокомментировал новость об изменении Международной федерацией гимнастики (FIG) правил получения нейтрального статуса российскими спортсменами.

11 июля стало известно, что FIG разрешила россиянам выступать под эгидой организации не только в личных, но и в групповых и командных дисциплинах, а также повторно подавать заявки на нейтральный статус. Кроме этого, корректировки затронули критерии членства атлетов в государственных структурах и активной поддержки СВО.

«Мы находимся в постоянном контакте с руководством FIG. Удовлетворены, что наши аргументы были приняты во внимание членами исполкома. Теперь нам предстоит детально изучить все принятые нашими коллегами решения. При этом мы будем и дальше прилагать все усилия для защиты интересов наших спортсменов. Наша цель — полноценное участие в международных соревнованиях», — приводит пресс-служба ФГР слова Белозерова.

Отмечается, что в ближайшее время Федерация гимнастики России планирует организовать консультации с тренерами и спортсменами по процедурам повторной подачи заявок на нейтральный статус и соблюдению новых требований FIG.

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Олег Белозеров
Спортивная гимнастика
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