Президент Федерации спортивной гимнастики России назвал победу Нагорного трудной, но заслуженной

Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов прокомментировал победу Никиты Нагорного в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в Штутгарте. Серебро взял еще один россиянин Артур Далалоян (87,165)

— Это очень трудная, но очень заслуженная победа. Ребята и в квалификации были первыми, и на протяжении турнира они доказали, что являются самыми сильными, — приводит ТАСС слова Титова. — Были сложные моменты — немного просел Далалоян после третьего снаряда, но он молодец, собрался с силами, вернулся в борьбу, и Никите непросто было. Борьба была очень плотной и тяжелой, нам хватило нервов и выдержки.

Я считаю, что у нас за последнее время сейчас самая сильная мужская команда. Благодарен спортсменам, тренерам и нашему главному спонсору банку ВТБ, который все сделал для того, чтобы спортсмены ни в чем не нуждались и имели возможность спокойно и целеустремленно идти к этой победе. Теплые слова хочу сказать в адрес нашего главного тренера Андрея Федоровича Родионенко.

Нагорный впервые за карьеру победил в индивидуальном многоборье на чемпионатах мира. Напомним, что в среду Россия выиграла командное многоборье впервые в истории (с 1991 года).