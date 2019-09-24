Пасека заменит Симакову в составе сборной России на ЧМ

Двукратная чемпионка мира в опорном прыжке Мария Пасека заменит Ангелину Симакову в составе сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике, сообщает ТАСС. Симакова получила травму.

— Пасека станет нашей шестой гимнасткой. Она заменила в составе травмированную Симакову, — сказала старший тренер сборной Валентина Родионенко.

ЧМ пройдет с 4 по 13 октября в немецком Штутгарте.